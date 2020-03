Prévu normalement cet été, l’Euro 2020 a finalement été repoussé à l’année prochaine par l’UEFA en raison de la pandémie de coronavirus. Quelques jours après la grande réunion, qui a eu lieu mardi dernier, l’instance européenne a donc apporté quelques précisions via un communiqué, annonçant les nouvelles dates de la compétition (11 juin 2021-11 juillet 2021) et expliquant que la compétition n’allait pas changer de nom.

Mais finalement, plusieurs minutes après avoir publié ce communiqué, l’UEFA a fait une petite mise au point sur ce dernier aspect. En effet, le tweet précédant a tout simplement été envoyé par erreur ! « Nos excuses pour cette erreur mais pour être clair, aucune décision n’a encore été prise sur le nouveau nom de l’EURO qui aura lieu en 2021. Le tweet précédent a été envoyé par erreur », vient de tweeter l’instance. Il y aura donc peut-être un nouveau nom. Ou pas.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.

The earlier tweet was sent by mistake.

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020