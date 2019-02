L’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA vient de publier un communiqué pour annoncer des sanctions à l’encontre du Paris SG. Le club de la capitale écope ainsi de deux amendes : la première, à hauteur de 25 000€, pour avoir retardé le coup d’envoi de la rencontre sur la pelouse de l’Étoile Rouge de Belgrade (1-4, 6e journée de Ligue des Champions), et la seconde, à hauteur de 41 000€, pour usage de fumigènes et dégradations à Old Trafford lors du 8e de finale aller contre Manchester United (0-2).

Par ailleurs, Thomas Tuchel est sous le coup d’un match de suspension pour toute rencontre d’une compétition de l’UEFA. Suite à son comportement « inapproprié » à Belgrade selon l’UEFA, le technicien allemand du PSG n’a plus le droit à l’erreur pendant un an sous peine de voir tomber ce sursis.