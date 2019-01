Le fair-play financier, système instauré par Michel Platini du temps où il officiait à la tête de l’UEFA, a porté ses fruits et Aleksandr Ceferin, successeur du Français, se plaît à le rappeler à chaque intervention. Seulement, certaines voix s’élèvent pour rendre ces règles plus strictes encore.

Ainsi, Sport Bild révèle que l’instance européenne planche sur un durcissement des critères. Par exemple, un club ne pourrait plus lisser et amortir le coût et le salaire d’une recrue sur la durée de son contrat, mais serait contraint de le faire sur les trois ans suivant son arrivée. Une écurie ne pourrait plus dépenser plus que ce que lui rapporte le football. Un resserrement qui ne sera pas forcément pour plaire à tout le monde...