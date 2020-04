Il y a deux semaines, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avaient trouvé un accord concernant la baisse de salaires des joueurs à cause de cette crise de coronavirus. Il s’agissait de baisses de salaires par paliers, pouvant aller jusqu’à 50% pour les plus gros salaires, dépassant les 100 000 euros mensuels.

Et l’Equipe dévoile maintenant que ce plan a été validé par le gouvernement. Une bonne nouvelle pour les clubs, puisqu’ils vont être exonérés des charges patronales liées aux 70% de salaires touchés par les joueurs mis au chômage partiel. De quoi respirer un peu en ces temps de crise.