Qui succédera à Kenny Lala, lauréat du trophée de joueur du mois de décembre ? L’UNFP vient de communiquer les trois noms qui se disputeront le prix pour le mois de janvier. On y retrouve Nicolas Pépé, qui est nommé pour la 4e fois de la saison (une victoire en septembre), Edinson Cavani et Anthony Lopes.

En ce mois de janvier, le Lillois a marqué trois buts et délivré deux passes décisives en trois rencontres de championnat. Pour un même nombre de matches, l’Uruguayen du PSG a lui trouvé le chemin des filets à six reprises pour trois passes décisives. Enfin, le portier lyonnais a enchaîné les belles prestations en ce début d’année, notamment face au PSG et contre Saint-Etienne. Le résultat des votes sera connu lundi 18 février.