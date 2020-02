Pour le compte de la 25e journée de Ligue 2, l’US Orléans reçoit en ce moment même l’AC Ajaccio au Stade de la Source. À la pause, c’est le club corse qui est devant grâce à un but de Gaëtan Courtet. Et le joueur âgé de 30 ans a inscrit un but sublime.

Après une mauvaise passe d’un adversaire, l’attaquant prêté par le FC Lorient a tenté sa chance depuis le rond central, et son magnifique lob a surpris Alexandre Letellier, le portier de l’USO. Un bijou, tout simplement.