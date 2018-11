La 22e édition de la Coupe du Monde se déroulera au Qatar aux mois de novembre et décembre 2022. Si, officiellement, 32 équipes seulement peuvent se qualifier pour cet événement, Gianni Infantino a confié qu’il aimerait en voir 48 équipes au Qatar. C’est ce qu’il a déclaré dans une longue interview accordée au Guardian. « Les chances de voir une Coupe du Monde à 48 équipes sont minimes. Le Qatar compte huit stades et se prépare pour recevoir 32 équipes. Il n’y a pas besoin d’être Einstein pour savoir qu’il pourrait être difficile d’organiser une compétition avec 16 équipes de plus », a d’abord déclaré ce dernier.

Un accueil qui pourrait s’annoncer difficile. Du coup, le président de la FIFA a soumis une idée : partager la réception de la Coupe du Monde avec les voisins du Qatar, et ce, malgré les relations tendues entre le pays du Golfe et certains de ses voisins. « Si on veut faire un tournoi à 48 équipes, on devra probablement chercher à partager des matches en dehors du pays. Il y a une discussion. Si c’est possible, faisable, je serai très heureux. Sinon, je le serai malgré tout. Les relations avec les pays voisins du Qatar sont un facteur qui complique la situation, mais quand on parle de football, les gens font abstraction, comme on l’a vu lors de la candidature commune du Mexique, du Canada et des États-Unis en 2026. Le football fait des miracles, on le sait », a ainsi déclaré Gianni Infantino. Vers un bouleversement total pour le prochain Mondial ?