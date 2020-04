Les réunions se poursuivent du côté de la Fédération Française de Football (FFF), qui a aussi suspendu ses compétitions à cause de la pandémie de coronavirus. L’instance française vient de publier un nouveau communiqué ce vendredi suite au Comité exécutif qui s’est déroulé ce jour. « La FFF prendra ainsi la décision de reprendre les championnats ou de les arrêter à l’issue de la période actuelle des mesures de confinement. Cette décision tiendra compte de l’ensemble des critères : l’impact sur nos clubs et nos licenciés, les conditions de reprise possibles au regard des critères de santé publique, ainsi que les conditions de préparation pour les joueurs », peut-on lire dans ce communiqué.

Mais la FFF a aussi annoncé plusieurs "principes". Tout d’abord, toutes les journées de championnat ne seront pas forcément jouées. « Pour les championnats régionaux et départementaux, il n’est pas envisageable d’aller au-delà du 30 juin », explique notamment l’instance. Mais ce n’est pas tout. Il n’est pas question non plus de faire « un système avec montée et sans descente ». Enfin, la Fédération Française de Football a déclaré que le budget pour le football amateur sera maintenu, et qu’un « fonds exceptionnel de solidarité, avec la participation des ligues et des districts », sera ajouté.