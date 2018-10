À égalité de points lors du classement FIFA du mois de septembre, la Belgique et la France ne sont plus à égalité. La FIFA vient de dévoiler son nouveau classement et comme prévu, la France n’est plus en tête du classement et laisse désormais la Belgique seule en tête pour un petit point alors que les deux formations ont connu le même bilan lors de la trêve internationale, à savoir une victoire et un nul.

Le Brésil est troisième, la Croatie est quatrième et l’Angleterre complète le top 5. À noter la belle place de la Suisse au 8e rang. L’Allemagne continue de dégringoler et se place désormais au 14e rang, notamment du fait de sa défaite (2-1) face à la France. La Tunisie est toujours la première nation africaine et pointe à une très belle 22e place. Enfin, mention spéciale à Gibraltar qui, grâce aux deux premières victoires de son histoire, se place au 190e rang (+8 par rapport au mois de septembre), atteignant du même coup son meilleur classement.