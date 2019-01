Auteur d’un match exceptionnel hier contre Tottenham avec notamment 11 arrêts décisifs, le gardien de Manchester United, David De Gea, a impressionné et donné la victoire à son équipe. Une prestation qui n’est pas passée inaperçue et qui a inspiré les internautes, notamment les twittos qui se sont régalés avec quelques montages et dessins très sympas.