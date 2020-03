La presse allemande en fait ses choux gras depuis plusieurs mois, Timo Werner (24 ans) devrait quitter le RB Leipzig cet été, alors que Liverpool et Chelsea lui font notamment les yeux doux. Pour remplacer l’international allemand, auteur de 21 buts en 25 matches de Bundesliga, Leipzig a dressé une liste.

Sport Bild en dévoile la teneur dans ses colonnes ce mercredi. On y trouve trois jeunes espoirs : le Danois Mohammed Daramy (18 ans, Copenhague), le Tchèque Adam Hlozek (17 ans, Sparta Prague) et le Brésilien Kaio Jorge (18 ans, Santos). On ne change pas une stratégie de recrutement qui gagne !