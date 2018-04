Connu sous le nom de Lacina Traoré, l’attaquant ivoirien s’appellerait en réalité Traoré Ménéné. C’est en tout cas ce qu’avance Ibrahim Koné, président de l’Étoile Sportive d’Abobo, club avec lequel il a évolué en 2005. Recruté par le Stade d’Abidjan en 2007, ce dernier en aurait profité pour... changer d’identité. « En 2005, j’ai recruté Lacina Traoré qui s’appelait à l’époque Traoré Ménéné. Ensuite, il a été recruté au Stade d’Abidjan. Et à ma grande surprise, il avait changé d’âge et de prénom, a raconté Ibrahim Koné. Voilà 13 années que le problème persiste (...) Ce n’est pas juste sportivement et c’est pourquoi je porte plainte », a déclaré Ibrahim Koné à nos confrères de RFI.

En effet, le président de l’Étoile Sportive d’Abobo assure que l’attaquant de l’AS Monaco actuellement prêté à l’Amiens SC serait en réalité âgé de 29 ans, soit deux ans de plus que l’âge indiqué sur les papiers officiels du joueur. Le problème de cette affaire réside notamment dans le fait qu’en changeant de nom, l’ES Abobo ne bénéficie pas d’une partie du montant des transferts de Traoré en tant que club formateur. Le dirigeant a donc décidé de porter plainte contre X auprès de la Fédération ivoirienne. Affaire à suivre.