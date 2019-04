Hier soir, peu après le coup de sifflet final entre le PSG et Strasbourg (2-2), Thomas Tuchel s’est emporté en zone mixte contre le journaliste de Canal +, Laurent Paganelli, qui portait un maillot de Strasbourg : « Tu es journaliste, non ? Tu célébrais avec Strasbourg et avec leur maillot ? J’ai vu ! J’ai vu ! Tu dis non, mais tu as fait ça, non ? », s’était écrié Tuchel envers l’ex-joueur de l’ASSE.

Paganelli a tenu à présenter ses excuses envers l’entraîneur parisien, expliquant qu’il s’agissait d’une blague de sa part, qu’il voulait se faire passer pour Dimitri Liénard auprès de Matz Sels, lorsqu’il a remis au gardien belge le trophée d’homme du match : « Il n’a pas compris que je voulais faire une blague. On avait dit à Matz Sels que ce serait Dimitri Liénard qui allait lui remettre son trophée. La blague, c’est que je me suis fait passer pour Liénard en mettant son maillot, a expliqué le consultant au site puremedias.com, qui précise avoir retiré le maillot de Strasbourg après la séquence avec Matz Sels. Je m’excuse auprès de Thomas Tuchel. Je comprends qu’il l’ait mal pris. Il ne me connaît pas très bien. Il n’est pas censé savoir que je fais des conneries. »