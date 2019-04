Dans l’autre demi-finale de la soirée, Manchester City accueillait Tottenham à l’Etihad Stadium. Battus à l’aller (1-0), les Citizens devaient absolument l’emporter pour se qualifier. Et le match s’emballait dès les premières minutes avec l’ouverture du score de Raheem Sterling d’une frappe imparable (1-0, 4e). Les Spurs ne gambergeaient pas et égalisaient trois minutes plus tard par Son (1-1, 7e). Trois minutes plus tard, le joueur de Tottenham s’offrait un doublé d’une magnifique frappe enroulée (1-2, 10e). Mais une minute plus tard, Bernardo Silva remettait les deux équipes à égalité (2-2, 11e).

Dix minutes plus tard, les hommes de Pep Guardiola prenaient l’avantage. Suite à un centre fort de De Bruyne devant le but, Sterling ajustait Lloris (3-2, 21e). Cette rencontre d’une intensité incroyable connaissait un nouveau rebondissement avec le quatrième but de City marqué par Aguero (4-2, 59e). Mais une nouvelle fois, Tottenham revenait de nul part et réduisait le score grâce à une tête de Llorente sur corner (4-3, 73e). Dans le temps additionnel, Raheem Sterling offrait le but de la qualification à City mais le but était refusé pour un hors-jeu d’Aguero (90+3). Après un suspense insoutenable, Tottenham se qualifiait pour les demi-finales de la Ligue des champions.