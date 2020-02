Mercredi, l’OL entame les choses sérieuses en Ligue des Champions. Les Gones accueillent la Juventus au Groupama Stadium dans le cadre de leur 8e de finale aller de la C1. Le coup d’envoi est prévu à 21h mais la menace du coronavirus plane au-dessus de cette rencontre. Alors que quatre rencontres ont été reportées ce week-end en Italie, L’Equipe précise ce lundi que de milliers de supporters turinois sont attendus à Lyon pour venir encourager Cristiano Ronaldo et ses partenaires.

Et tandis que six cas suspects ont été détectés ce dimanche dans le Piémont (les tests se sont par la suite avérés négatifs), l’UEFA a expliqué au quotidien sportif « suivre de près la situation et être en contact avec les clubs et les autorités responsables », sans vouloir plus s’étaler sur le sujet. Pour le moment, aucune réelle n’inquiétude n’est de mise pour ce 8e de finale de la plus prestigieuse des compétitions entre l’OL et la Juve. Jean-Michel Aulas a de son côté indiqué qu’il n’y a « pas de restrictions pour le moment ».