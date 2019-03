Mardi soir, l’Ajax Amsterdam a créé la sensation des huitièmes de finale en éliminant le Real Madrid chez lui (1-4). Un succès qui s’est dessiné grâce aux buts de Ziyech, Neres, Tadić et Schöne.

Et l’attaquant serbe de 30 ans a été récompensé pour son match, étant nommé joueur de la semaine en Ligue des Champions. Buteur et passeur décisif, auteur d’une sublime roulette et d’une prestation parfaite, Dušan Tadić avait été crédité d’un 10/10 par la rédaction FM.

"It's probably the best game of football I've ever played."#UCL Player of the Week = Dušan Tadić after THAT Bernabéu masterclass #UCL @AFCAjax pic.twitter.com/Bn1nq9DAwb

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 mars 2019