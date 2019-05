Demain soir, l’Ajax Amsterdam recevra Tottenham en demi-finale retour de l’UEFA Champions League (match à suivre en live commenté sur notre site). Vainqueurs 1 à 0 à l’aller, les Hollandais comptent récidiver chez eux.

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Erik ten Hag en conférence de presse ce mardi. « On doit gagner le match de demain. On est dans cet état d’esprit-là. On va devoir jouer sur nos points forts et nos qualités. Au match aller, on a trop défendu en deuxième mi-temps face aux Spurs qui ont montré de la force. On est confiant pour la qualification ».