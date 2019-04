Triples tenantes du titre, plus grand palmarès de la Ligue des champions féminine (5 titres), les filles de l’OL se qualifient pour leur 8e finale ! Les joueuses de Reynald Pedros sont parvenues à obtenir le match nul face à Chelsea (1-1) devant 4670 spectateurs à Kingsmeadow, après l’avoir emporté 2 buts à 1 au match aller, à Lyon. Eugénie Le Sommer a ouvert la marque pour l’OL, sur une passe d’Hegerberg (0-1, 17e), avant que So Yun-Ji n’égalise d’un maître coup franc pour les Blues (1-1, 34e).

