Liverpool s’apprête à disputer une nouvelle finale européenne dans son histoire (match à suivre sur notre live commenté). Malgré ses nombreux titres, le club anglais a perdu ses deux dernières finales. C’était en Ligue Europa en 2016 face à Séville puis contre le Real Madrid l’an dernier en Ligue des Champions. La stat est même encore plus cruelle pour Jürgen Klopp qui a perdu ses six dernières finales toutes compétitions confondues entre le Borussia Dortmund et Liverpool. Pour autant, l’Allemand ne se voit pas comme un perdant comme il l’a dit en conférence de presse.

« Vous pensez que j’ai une carrière malchanceuse ? Ce n’est pas de la malchance. Depuis 2012, à part en 2017, j’ai atteint des finales. Je suis probablement le détenteur du record du monde sur ces sept dernières années des demi-finales gagnées. Si je me voyais comme un perdant, j’aurais un problème mais je ne me vois pas comme ça. C’est pourquoi nous sommes ici pour gagner des trophées. Je peux toujours prendre confiance avec ce record », a-t-il lâché dans son rire habituel.