Avec l’arrêt de toutes les compétitions depuis plusieurs semaines maintenant, les différentes instances ont beaucoup de travail en coulisses. Même si aucune date de reprise n’a encore été fixée, les calendriers vont forcément être chamboulés avec les compétitions nationales et européennes. De son côté, l’UEFA travaille donc sur la suite de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, alors que tout a été suspendu en plein milieu des 8es de finale. Et l’instance européenne semble avoir une idée en tête pour les deux finales.

D’après les informations du Telegraph, l’UEFA pourrait fixer la finale de la Ligue des Champions au samedi 29 août, alors que celle de Ligue Europa pourrait avoir lieu trois jours plus tôt. Et si les huitièmes de finale ne sont pas encore terminés, les quarts de finale, eux, pourraient être joués les 28 et 29 juillet. Pas sûr cependant que ces dates plaisent aux clubs européens, d’autant plus si les championnats nationaux ne sont pas encore terminés...