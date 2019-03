Défaits ce soir au Santiago Bernabeu par l’Ajax Amsterdam sur le score de quatre buts à un, les joueurs du Real Madrid faisaient grise mine à l’issue de la rencontre. La Casa Blanca est éliminée de la Ligue des Champions. Thibaut Courtois a donné son avis sur la soirée cauchemardesque des Merengues.

« Je crois qu’on avait pas mal démarré, on a été malchanceux sur la tête de Varane sur la barre transversale. Le premier but, c’est une petite faute qu’on fait, Tadic met une bonne pression, prend la balle, fait la passe et ils mettent un beau but. Le deuxième c’est un contre après un corner. C’est un match compliqué et on a pas réussi à trouver le rythme et marquer des buts. La crise à Madrid ? C’est un grand mot. On avait fait un bon début février en battant l’Atlético, match nul contre le Barça en Coupe, on gagne à l’Ajax, on se sentait bien. C’est vrai que ces derniers jours, c’est dur, on perd en Coupe, en championnat et ce soir. Tous les grands trophées sont un peu perdus. C’est vrai que c’est dur, c’est un coup au mental. On joue dimanche, on a quelques jours. Je suis sûr qu’on parlera demain au sein de l’équipe. Ce qui est fait est fait, c’est le football. Parfois ce n’est pas agréable mais on doit se relever, trouver de nouveau le rythme, l’envie, l’esprit. Je ne crois pas qu’on ait un manque d’esprit mais on doit retravailler ça. Fin de cycle, je ne sais pas, ce n’est pas à moi de le dire. C’est une équipe qui gagnait tout ces dernières saisons, avec les mêmes joueurs, qui ont encore l’âge d’être ici. On sait qu’on doit retravailler fort cette saison et redémarrer », a lâché le portier au micro de RMC Sport.