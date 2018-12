Il fait les gros titres de la presse espagnole depuis de longues semaines désormais. Souvent critiqué pour son comportement, Ousmane Dembélé tente de répondre sur le terrain à ses détracteurs. Si bien qu’il reste sur trois buts inscrits en cinq apparitions récemment.

Et son but contre Tottenham (1-1), en Ligue des Champions, a été élu but de la semaine. En effet, le Français s’est vu récompenser pour la première fois de sa carrière à ce sujet. Une bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé, qui verra d’un bon pied cette distinction, lui qui tente depuis plusieurs jours de redorer son image.