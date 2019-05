Après le succès de l’Ajax Amsterdam hier soir sur la pelouse de Tottenham (0-1), les demi-finales aller de la Ligue des champions continuaient ce soir, avec le FC Barcelone qui accueillait Liverpool. Au Camp Nou, les Catalans se sont finalement imposés 3-0, au terme d’une partie disputée. Après un début de match à l’avantage des Reds, ce sont bien les locaux qui ont ouvert le score, grâce à Luis Suárez, bien servi par Jordi Alba (1-0, 26e). Par la suite, les Blaugranas ont tenté de faire le break dans cette première période, sans parvenir à inscrire ce second but, ce qui fait que le score était de 1-0 à la mi-temps.

En deuxième période, les hommes de Jürgen Klopp sont repartis très forts, multipliant les occasions sur la cage catalane, mais le portier Ter Stegen a réalisé plusieurs miracles, devant Milner (47e), Salah (53e) et Milner à nouveau (59e). Et c’est finalement contre le cours du jeu que les Barcelonais ont mis le but du break, grâce à Messi (2-0, 75e), qui avait bien suivi une action de Suárez. En fin de partie, les locaux, requinqués par ce second but, ont assiégé les cages adverses, et la Pulga a définitivement clos les débats d’un sublime coup franc, venu se loger dans la lucarne gauche d’Alisson (3-0, 82e). Le score aurait pu être plus lourd mais Dembélé a manqué le quatrième but (90e+6). Avec ce résultat plus que favorable, le FC Barcelone peut envisager très sereinement le retour à Anfield mardi prochain.