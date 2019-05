C’était à la tête d’un groupe de 26 joueurs que Jürgen Klopp s’était envolé de l’aéroport John Lennon de Liverpool, direction l’Espagne, il y a dix jours. Après une préparation intense du côté de l’Andalousie, les Reds sont fin prêts. Les règles de l’UEFA ayant changé depuis cette année. Les deux équipes pourront inscrire jusqu’à 23 joueurs sur la feuille de match le soir de la finale. Soit 11 titulaires et 12 remplaçants. Les bancs ne comptaient jusqu’alors que 7 joueurs.

Seuls trois joueurs du voyage à Marbella étaient donc amenés à quitter le groupe. Des 3 jeunes sparing partners conviés par Jürgen Klopp, Caoimhin Kelleher (gardien) et Rhian Brewster (attaquant), restent dans le groupe final. Le milieu de terrain Curtis Jones (milieu), son homologue un peu plus expérimenté Ben Woodburn (milieu), et Naby Keita, forfait pour cause de blessure, sortent du groupe.

Les 23 Reds conviés au Wanda Metropolitano :

Alexander-Arnold, Alisson, Brewster, Fabinho, Firmino, Gomez, Henderson, Kelleher, Lallana, Lovren, Mane, Matip, Mignolet, Milner, Moreno, Origi, Oxlade-Chamberlain, Robertson, Salah, Shaqiri, Sturridge, Van Dijk, Wijnaldum.