Ce soir s’est jouée une partie de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Ainsi, on a appris ce soir que Liverpool et le Paris SG s’étaient qualifiés pour les 8es.

Le FC Barcelone était déjà qualifié et se verra accompagné de Tottenham puisque l’Inter n’a pas su se défaire du PSV à domicile (1-1). L’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund seront, eux aussi, de la partie en février prochain. Il reste une place, un sésame, à distribuer. Il sera pour l’OL ou pour Donestk !

Les qualifiés pour les 8es :

FC Porto (POR)

Schalke 04 (ALL)

Atlético Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (ALL)

FC Barcelone (ESP)

Real Madrid (ESP)

AS Roma (ITA)

Manchester City (ANG)

Manchester United (ANG)

Juventus Turin (ITA)

Ajax Amsterdam (P-B)

Bayern Munich (ALL)

Tottenham (ANG)

PSG (FRA)

Liverpool (ANG)