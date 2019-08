Nommé pour le titre du meilleur joueur de la Ligue des Champions, Lionel Messi attendra encore un peu avant de savoir s’il remportera ce prix honorifique. En revanche, l’Argentin peut déjà savourer une première récompense.

L’UEFA vient en effet d’annoncer que la Pulga avait inscrit le plus beau but de la saison en Ligue des Champions. Il s’agit de son coup franc magistral inscrit lors de la demi-finale aller contre Liverpool (3-0). A cet instant, tous les Blaugranas pensaient alors avoir quasiment validé leur billet pour la finale avant la remontada subie à Anfield (0-4).

...and here it is

A stunning free-kick from the @FCBarcelona captain ! #UCL | #GoalOfTheSeason pic.twitter.com/nUHfJVPuBl

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 9, 2019