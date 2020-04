Le 26 mai 2018, le Real Madrid s’offrait Liverpool (3-1) au Stade olympique de Kiev et remportait sa 13e Ligue des Champions. Une victoire à laquelle le malheureux Loris Karius, gardien des Reds, a contribué avec deux fautes de main sur deux des trois buts madrilènes. Après sa performance désastreuse, le portier allemand n’a pas été épargné, en attestent les nombreuses insultes et menaces de mort qui lui ont été envoyées.

Désormais à Besiktas, Karius est revenu sur ces événements dans un entretien pour le quotidien allemand Bild. « Les réactions ont été excessives et irrespectueuses. On ne peut pas blâmer les fans qui sifflent un joueur, ils paient l’entrée et ont le droit d’être mécontents. S’il y a des insultes personnelles ou des menaces de mort, la frontière est franchie. Et j’ai reçu des menaces de mort mais je ne peux pas prendre ça au sérieux car les gens écrivent anonymement. S’ils passent devant moi en personne, ils n’ouvriront pas la bouche », a-t-il regretté. Ce malheureux souvenir est désormais derrière lui et Loris Karius devrait revenir cet été à Liverpool puisque son prêt de deux ans en Turquie au Besiktas prend fin à l’issue de la saison.