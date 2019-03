Après son succès au match aller, le Paris Saint-Germain recevait Manchester United afin d’assurer sa place en quart de finale. Seulement, dès le début de match, les choses se compliquaient et Kehrer mettait en retrait sans lever la tête. Lukaku surgissait, éliminait Buffon et concluait du gauche (0-1, 2e). Paris égalisait rapidement et Mbappé centrait fort au second poteau pour Bernat, seul, qui s’offrait un troisième but dans cette compétition (1-1, 12e). Si l’Espagnol passait proche du doublé (20e), Di Maria voyait sa frappe passer à quelques centimètres du poteau (21e).

Et à la demi-heure de jeu, Lukaku douchait une nouvelle fois le Parc des Princes. Rashford armait de loin et Buffon repoussait mal sur le Belge, qui s’offrait un doublé (1-2, 30e). Au retour des vestiaires, Di Maria voyait son but refusé pour hors-jeu (56e). Le PSG poussait et Manchester United n’arrivait pas à inquiéter Buffon. Et dans les dernières secondes, Mbappé se présentait face à De Gea mais glissait, avant que Bernat ne tire sur le poteau (83e). Et dans les dernières secondes, Dalot frappait et Kimpembe touchait du coude. L’arbitre allait voir la frappe et accordait un penalty aux Red Devils (90e+1). Rashford transformait (1-3, 90e+3). Avec ce but si important, Manchester United éliminait le PSG et se qualifiait donc pour les quarts de finale de C1 !