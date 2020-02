Hier soir, l’Olympique lyonnais a réussi l’exploit de faire tomber la Juventus au Groupama Stadium, lors de son huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-0). Une victoire énorme pour les Gones, mais une très grosse déception pour les Bianconeri. Et pour Maurizio Sarri, un facteur explique la défaite des siens.

« En première période, le ballon allait trop lentement, il y a avait trop peu de mouvements. Donc si vous perdez le ballon, vous souffrez comme cela nous est arrivé. Nous avons encaissé le but quand De Ligt était dehors (il se faisait soigner, ndlr). La deuxième période a été meilleure, mais c’est trop peu en Ligue des Champions. Malheureusement, je n’arrive pas à faire passer le concept de déplacer le ballon rapidement. Heureusement, nous avons 90 minutes pour y remédier. Plusieurs joueurs ont fait des erreurs de positions et de mouvements que j’avais demandés. Ça vient du fait que le ballon allait trop lentement. Dire qu’hier à l’entraînement ça allait deux fois plus vite », a-t-il déclaré à la presse italienne.