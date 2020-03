Nommé homme de ce huitième de finale retour de la Ligue des champions par l’UEFA, deuxième buteur du club parisien face au Borussia Dortmund ce soir, Juan Bernat s’est exprimé au micro de RMC Sports, une fois la qualification acquise, au Parc des Princes. Un stade qui - coronavirus oblige - était privé de ses supporters ce soir. Ces derniers ont pourtant accompagné leurs joueurs depuis la fin d’après-midi, jusqu’au coup de sifflet final. Ils ont ensuite pu célébrer avec leurs héros, venus sortir la tête des travées de l’enceinte parisienne. L’Espagnol a salué les supporters, qui selon lui ont eu un rôle clé pour accéder au tour suivant.

« C’est une nuit très importante, l’équipe a fait une grosse première mi-temps, menant 2-0 à la pause. Il fallait ensuite que Dortmund marque un but, mais on bien tenu, on est qualifiés, cette année c’était possible ! Malheureusement, le public n’était pas dans le stade mais on a pu célébrer avec eux. La soirée était incroyable pour tous, déjà en arrivant, en bus, avec ce bruit, on était motivés. Il fallait qu’on partage cette victoire avec eux. Il y a un lien très fort avec le public, on espère leur donner encore de la joie. Ils sont une partie prépondérante de cette équipe, ils sont une force supplémentaire, ils nous on aidé à obtenir ce résultat, il faut qu’ils continuent, » a déclaré, amoureux, Juan Bernat.