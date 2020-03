La nouvelle est tombée ce lundi matin : la rencontre PSG-BvB se jouera à huis clos (mais à suivre sur notre live commenté). Autant dire que les supporters parisiens ne sont pas contents et Romain Mabille, le président du Collectif Ultras Paris (CUP), sait déjà ce qu’il veut.

« Si on peut demander à tous les supporters de pousser l’équipe tout autour du stade, c’est qu’on va faire. Je ne sais pas comment on va se caler, on ne veut pas pousser les gens à "foutre le bordel", mais il est important que les supporters viennent autour du stade pousser l’équipe et qu’ils nous entendent », a déclaré le président du CUP au micro d’Europe 1.