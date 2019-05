Néerlandais d’origine, Ruud Gulli a forcément été attentif à la rencontre entre les Spurs de Tottenham et les surprenants joueurs de l’Ajax, qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 1997. Une donnée loin de déstabiliser les hommes d’Erik ten Hag, à la hauteur de l’événement pour l’ancien milieu de terrain : « Les joueurs de l’Ajax étaient sous pression, mais même sous pression, ils ont su garder le contrôle. Ils n’ont pas laissé une seule chance à Tottenham. »

« Pour moi, beaucoup de joueurs ont été décevants. Dele Alli, mon dieu, techniquement, c’est tellement nul. Victor Wanyama, pareil, Danny Rose aussi. Je les vois toutes les semaines, et comment est-il possible de faire autant d’erreurs ce soir ? Je sais qu’ils sont sous pression, mais ils doivent savoir quoi faire et ils ne l’ont pas fait » a constaté le consultant de beIN Sports après la défaite des Spurs sur leur pelouse (0-1).