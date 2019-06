Adrien Rabiot a très longtemps cru qu’il signerait au FC Barcelone. L’entourage du milieu de terrain français et le club catalan avaient d’ailleurs trouvé un accord autour de la durée de son contrat, de son salaire, et même d’une prime à la signature. Oui mais voilà, Frenkie de Jong a débarqué et le natif de Saint-Maurice est passé à la trappe dans l’esprit des dirigeants espagnols.

Mais cet accord n’a pas été sans conséquence pour le champion d’Espagne. Puisqu’un pré-contrat avait été paraphé entre les deux parties, le Barça a été contraint d’indemniser le joueur de 24 ans selon les informations de Sky Sport. De quoi consoler le Parisien ?

