Ce matin, on se levait avec une information intéressante dans la presse brésilienne. On apprenait effectivement que l’objectif de Dani Alves était de revenir au FC Barcelone, lui qui est actuellement libre de tout contrat. Il attendait ainsi une proposition du champion d’Espagne, où il souhaite signer et retrouver son acolyte Neymar.

Mais le latéral droit de 36 ans risque d’attendre longtemps... Effectivement, comme l’explique Sport, le FC Barcelone n’a pas l’intention de recruter l’ancien latéral droit du PSG, considérant que l’effectif est déjà assez complet à ce poste. Nelson Semedo sera le numéro 1, et Moussa Wagué le remplaçant. Sergi Roberto évoluera lui au milieu de terrain.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10