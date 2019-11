À 20 ans, Kai Havertz fait l’objet de nombreuses convoitises. Véritable phénomène au Bayer Leverkusen, le milieu de terrain ne cesse de progresser. Et ses prestations ne passent pas inaperçues chez les grosses écuries européennes. Alors que Manchester United a érigé l’Allemand en priorité pour l’été prochain, le club de Premier League va devoir faire face à une rude concurrence dans le dossier.

Et selon Sport, le FC Barcelone s’intéresse de très près à l’international allemand (7 sélections, 1 but). Le joueur a même été supervisé par le board catalan face à l’Atéltico de Madrid (2-1), mercredi. Au point de passer à l’action l’été prochain avec une offre de 100 M€ ? Tout est possible.