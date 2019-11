Englué à la 10e place de Premier League (13 pts), Manchester United connait un début de saison plus que moyen. Et pour retrouver une place plus en adéquation avec ses ambitions, le club du nord de l’Angleterre vise Kai Havertz (20 ans) du Bayer Leverkusen.

Pour s’attacher les services du milieu de terrain, les pensionnaires d’Old Trafford seraient prêts à quelques folies. Selon The Mirror, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjær proposerait plus de 90 M€ pour s’offrir l’international allemand (7 sélections, 1 but). Manchester passera à l’action l’été prochain, reste à savoir si le joueur voudra rallier la Premier League.