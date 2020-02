Martin Braithwaite (28 ans) est attendu dans les prochaines heures au Barça. L’international danois devrait être le fameux joker médical qui remplacerait numériquement Ousmane Dembélé. C’est Quique Sétién qui a choisi ce profil, alors que les dirigeants avaient trouvé un terrain d’entente avec Getafe pour Ángel (32 ans).

Les deux clubs s’étaient mis d’accord pour un transfert de 6 M€, plus 2 M€ en variables, informe Sport. Samedi lors de la confrontation entre le Barça et Getafe, le joueur avait lui aussi obtenu un accord avec les Blaugranas. C’est notamment pour ça qu’il n’avait pas célébré son but au Nou Camp. Malheureusement pour lui, il n’est pas l’heureux élu.