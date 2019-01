Indéboulonnable à Strasbourg depuis un an et demi, Kenny Lala (27 ans) est forcément demandé. Le latéral droit, auteur de 3 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1 (18 matches), est notamment sur les tablettes du Betis.

D’après RMC, le club andalou s’apprête à formuler une offre de 8 M€ pour l’ancien Lensois, à qui il reste encore un an et demi de contrat. Le média va même plus loin en affirmant que le Racing devrait refuser.