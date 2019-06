La rétrogradation de l’En Avant Guingamp (anciennement En Avant de Guingamp) en Ligue 2 devrait conduire a des départs et Marcus Thuram pourrait faire partie des joueurs concernés. L’attaquant de 21 ans reste sur une saison intéressante sur le plan personnel (13 buts et 1 passe décisive en 38 matches) et a tapé dans l’œil de plusieurs clubs.

Manchester United, Arsenal ou encore Tottenham ont suivi les performances du natif de Parme. Pour Sport Bild, un autre larron se serait invité dans la danse pour s’arracher le numéro 11 du club breton. Il s’agit du Borussia Mönchengladbach. Voulant passer dans un 4-4-2 losange et compenser le départ annoncé de Josip Drmic, le coach du club allemand, Marco Rose, apprécierait le profil du joueur.

