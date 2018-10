Après sa Coupe du Monde ratée, où les Brésiliens ont été éliminés dès les quarts de finale contre la Belgique (2-1), le Brésil semble avoir retrouvé la forme. En attestent ses quatre victoires d’affilée avec un bilan plus qu’intéressant : 10 buts marqués contre aucun encaissé.

Et le 20 novembre prochain à Londres, les Brésiliens auront l’occasion de continuer sur leur lancée en affrontant le Cameroun. Les Lions Indomptables qui, eux, n’étaient pas eu Russie, sont assurés d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations, et ce même s’ils ne terminent pas dans le duo de tête de leur groupe puisqu’ils organiseront la compétition du 15 juin au 13 juillet 2019.

AMISTOSO CONFIRMADO ! Brasil enfrenta Camarões (@FecafootOfficie) no dia 20 de novembro, em Londres, no último compromisso do ano !#GigantesPorNatureza pic.twitter.com/SYSvdFqx1U

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 25 octobre 2018