Sacré champion du Monde cet été en Russie avec l’équipe de France, Kylian Mbappé avait impressionné tout le monde, le Roi Pelé le premier. L’ancien attaquant brésilien avait souvent parlé du joueur du Paris Saint-Germain et de ses prestations.

Et quelques mois après le Mondial 2018, l’international français a reçu un cadeau de la part de l’ancien joueur de Santos. Sur son compte Twitter, Kylian Mbappé a en effet posté une photo avec le maillot du club brésilien dédicacé par Pelé en personne. « Merci pour cet incroyable cadeau le Roi », a écrit l’attaquant du PSG.

Thanks for this amazing gift, King @Pele pic.twitter.com/W1sNkXRbym

— Kylian Mbappé (@KMbappe) 23 septembre 2018