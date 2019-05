L’avenir d’Hatem Ben Arfa devrait s’écrire en Andalousie. En fin de contrat avec Rennes, le milieu de terrain de 32 ans semble se diriger de l’autre côté des Pyrénées. Une tendance confirmée par la présence en Espagne de son conseiller, Michel Ouazine, qui rencontrera aujourd’hui les dirigeants du Betis puis du Séville FC selon les informations de Ouest France.

Dans cette course au joueur de 32 ans, un club semble toutefois en avance sur l’autre. En plus d’être financièrement plus puissant, le FC Séville présente l’avantage d’être qualifié pour la phase de groupes de la prochaine édition de l’Europa League, ce qui n’est pas le cas de son éternel rival. Des arguments qui feraient sérieusement pencher la balance du côté des Blanquirrojos.