Le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouveront ce soir, au stade Santiago-Bernabéu (à 20h45), pour leur deuxième confrontation de la semaine, après la qualification du Barça mercredi dernier en Coupe du Roi (victoire 3-0, 1-1 à l’aller).

Et le journal As indique que la rencontre de ce soir sera diffusée dans 183 pays, avec pas moins de 650 millions de téléspectateurs qui pourraient regarder le match. Une telle diffusion reste dans la moyenne des autres Clásicos, qui font partie des confrontations de football les plus suivies au monde, à peu près au même niveau que le Derby of England entre Liverpool et Manchester United.