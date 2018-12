Ancien joueur du FC Barcelone, Lilian Thuram reste toujours lié au club catalan. Interrogé par Marca, le Champion du monde 1998 a abordé la situation d’un autre vainqueur de l’épreuve : Ousmane Dembélé. Si son talent n’est pas tellement mis en doute en Catalogne, sa capacité à être régulier et son comportement - jugé pas suffisamment professionnel - sont remis en cause. Son aîné lui a distillé un conseil : « la chose la plus importante c’est que c’est un excellent joueur. Je lui dirais d’apprendre des joueurs expérimentés. J’ai aussi été jeune et lorsque vous arrivez dans une équipe, vous devriez regarder les plus anciens. »

Pour autant l’ex-défenseur n’est pas inquiet et estime que la situation d’Ousmane Dembélé n’est pas intenable : « nous ne devrions pas non plus faire un drame de ce sujet. Si je commençais à parler des joueurs que j’ai vus dans ma carrière et qui n’ont pas tout fait correctement, je ne m’arrêterais pas pendant un mois. »