L’année dernière, de nombreuses rumeurs ont envoyé Mohamed Salah au Real Madrid, sans que cela ne se produise finalement, puisque l’Égyptien est resté à Liverpool. Un choix payant, car il a cette année soulevé la Ligue des champions avec les Reds, en convertissant notamment son penalty en finale contre Tottenham (2-0).

Mais cela n’a pas empêché une autre légende du football africain, Samuel Eto’o, de l’enjoindre à aller en Liga. Seulement, le Camerounais ne lui a pas conseillé d’aller au Real, mais chez son rival, le FC Barcelone : « Le Real m’a donné l’occasion de quitter l’Afrique, mais je connais le style de Barcelone et je pense que ce serait mieux pour lui (Salah), a déclaré l’ancien attaquant du Barça et du Real à la BBC. S’il a la chance de jouer dans le meilleur championnat du monde, celui d’Espagne, il doit signer pour Barcelone. Mo, tu as tout pour être l’un des meilleurs joueurs du monde. »

