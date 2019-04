Historiquement lié à Puma depuis 1998, le Cameroun n’a pas prolongé avec la marque allemande et se retrouvait à la recherche d’un nouvel équipementier. Après avoir discuté avec Kappa et des marques locales, les Lions indomptables vont être équipés pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Égypte d’une marque française.

C’est Le Coq Sportif qui va devenir l’équipementier officiel du Cameroun. Une nouvelle largement relayée par la presse camerounaise et confirmée à demi-mot par un tweet de la marque basée à Romilly-Sur-Seine. Le Coq, qui équipe notamment l’AS Saint-Étienne en France, a déjà équipé de nombreuses nations telles que la France ou encore l’équipe d’Argentine de Diego Maradona, et donc le Cameroun. C’était entre 1982 et 1987 du temps de Roger Milla. Une autre époque.