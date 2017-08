En passe le boucler le transfert de Kylian Mbappé pour 180 millions d’euros bonus compris, le Paris Saint-Germain agace la planète foot. Ces derniers jours, Jean-Michel Aulas n’avait pas manqué de pointer du doigt la stratégie du club de la Capitale. Ce mercredi 30 août, c’est au tour de Max Eberl, directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, de fustiger les dépenses astronomiques du PSG. Ses critiques ont été relayées par le quotidien allemand Bild :

« Il faut arrêter de prendre les gens et fans pour des idiots. Il est possible d’accuser un déficit de 30 millions d’euros. Mais dans le cas du PSG. C’est bien plus. L’UEFA doit sanctionner. Pas seulement avec une amende de 60 millions d’euros mais avec un retrait de trois points au PSG dans la phase de groupe de Ligue des Champions. » La première journée aura lieu le 12 septembre. Paris se déplacera à Glasgow pour y affronter le Celtic.