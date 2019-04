Respectivement tombeurs du TSG Hoffenheim et du FC Barcelone en demi-finale, le FC Porto et Chelsea se rencontraient au centre sportif de Colovray à Nyon pour la finale de la Youth League. Alors que le début de match était très rythmé, le FC Porto se procurait une occasion franche avec une frappe de Fabio Silva captée sur sa ligne par Karlo Ziger (15e). Les Portugais ouvraient finalement le score dans la foulée. Angel Torres servait Fabio Vieira qui faisait trembler les filets de Chelsea (1-0, 17e).

Bien parti, Porto se laisser rejoindre au retour des vestiaires suite à un corner mal dégagé. Juan Familio-Castillo trouvait Daishawn Redan et ce dernier ne tremblait pas pour mettre les deux formations à égalité (1-1, 53e). Porto ne se relâchait pas pour autant et Fabio Vieira bottait un corner et trouvait Joao Maria. La frappe de ce dernier était repoussée par le gardien des Blues mais Diogo Queiros suivait bien et redonnait l’avantage aux siens (2-1, 55e). Les Dragoes continuaient de se porter vers l’avant et Romario Baro délivrait une talonnade sur la gauche de la surface pour Afonso Sousa qui crucifiait le gardien (3-1, 75e). Solide le FC Porto ne s’est pas laissé rattrapé et s’impose 3-1. C’est la première fois que le club lusitanien remporte le trophée.