Malgré ses déboires extra-sportifs, Marco Verratti est l’auteur d’un bon début de saison avec le Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, son ancien coach au PSG, Laurent Blanc, s’est exprimé à son sujet. Et quand on lui demande si le milieu de terrain italien s’est amélioré depuis 2016 et son départ de Paris, sa réponse est limpide : « non, même s’il reste un joueur exceptionnel. »

Le technicien français explique que cela est dû à ses blessures, mais pas que. « Marco a été freiné par les blessures. Sa pubalgie lui avait fait manquer l’Euro et le fait qu’il n’ait pas disputé la Coupe du Monde l’a pénalisé. Et puis je pense qu’il lui manque aujourd’hui un joueur comme Thiago Motta, qui a su améliorer ses qualités. » Le hibou devra prouver le contraire ce soir à Naples, en Ligue des Champions (21h, à suivre en direct sur notre site).