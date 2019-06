Officiellement transféré au Real Madrid pour un montant de 48 M€ + 5M€ de bonus, le latéral gauche Ferland Mendy quitte donc l’Olympique Lyonnais après deux saisons. Sur les réseaux sociaux, il a tenu à adresser un message à son désormais ancien club.

« Très fier et honoré de m’engager ce jour pour le plus grand club du monde, et de rejoindre un entraîneur qui, j’en suis sûr, me fera encore progresser. Je tiens à remercier l’Olympique Lyonnais, son président, son staff, ses supporters et plus généralement l’ensemble du club et mes partenaires pour ces deux dernières années. Je leur souhaite le meilleur. Je n’oublie pas ma famille, mes proches, mes formateurs et tous ceux qui m’ont accompagné. Je pense à eux ce soir. »

